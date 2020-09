JEZIVA SAOBRAĆAJKA! BIVŠI ZADRUGAR PAO S MOTORA, BORE MU SE ZA ŽIVOT! Maja u suzama napustila belu kuću JECALA OD BOLA

Bivši zadrugar Jovica Putniković imao je tešku saobraćajnu nesreću. On je pao sa motora, a lekari se bore za njegov život. Inače, njegova devojka Maja je učesnica aktuelne sezone "Zadruge", a upravo on ju je ispratio do kapije Bele kuće.

Odmah nakon ovoga stiglo je pismo Velikog šefa u Zadrugu, kako bi zadrugari bili obavešteni, ali i Jovičina verenica Maja Marković, koja je odmah napustila zadrugu u suzama.

Sestra nastradalog Jovice, napisala je na Instagramu potresnu poruku.

"Ne daj se, bato moj! Voli re sestra.

foto: Printsceen Instagram

