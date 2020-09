KRISTIJAN OTKRIO SVE ŠTO ZNA O PORODICI KULIĆ! Nikad iskreniji o Aleksandri, a onda žestoko opleo po Tomoviću i vezi sa Stanijom!

Milan Milošević je porazgovarao sa Kristijanom Golubovićem na temu dešavanja u kući prethodnih dana.

"One taktiziraju, pa kada ih verbalno dotučem i okrenem na najveću sprdnju, one to shvate, pa stanu. Našao sam recept za njih, shvatile su da imam otrov za te njihove strelice. Nemam dobro mišljenje, jer sam samo loše stvari čuo za Miksi, ali Marija dobro brine. Oca joj znam iz nekih drugih izvora, oni su našli način da zarađuju novac, ovo im je jedini", rekao je Kristijan.

"Kakav je tvoj odnos sa Aleksandrom?", naredno je pitanje bilo.

"Mislim da se ona zaljubila, ali zna da nećemo se grliti, ljubiti, jer sam odlučio da ispoštujem svoja najvoljenija bića. Tačno dolazi kod mene da baca ta "blicanja", odgovorio je on.

"Ne mislim da je situacija između nje i Cara paravan, samo je želela da pokaže kako ume da bude u vezi sa takvim momkom, ali je on ludak, izmešao joj je osećanja", dodao je Kristijan.

"Znam ja pogled žene kojoj se sviđam, to vidim kod nje, iako manje dolazi kod mene otkad je sa Filipom bila", rekao je Golubović.

Zatim ga je Milan pitao da li bi bio u vezi sa njom, da nije oženjen:

"Ona bi bila dobar ortak, ali sam ja uvek gledao da imam ili totalno sposobnu ili potpuno nesposobnu. Sa njom ne bih mogao biti na duže, a ja volim stalnu vezu i mirnu luku", odgovorio je Kristijan.

"Zadrugari su podeljenih mišljenja ko je alfa, ti ili Tomović, kakav je to odnos? - pitao je Milan.

"Ne znam čemu poređenja, ja i u igricama ne dajem svoj maksimum, pa onda oni komentarišu neke stvari. Neka Tomović napravi nešto jedan na jedan, basket, fudbal, tako nešto, ja sam ekspert za to. A ne volim ove igre gde zavisim od drugih, kad mi dođe kilava Gaga", rekao je Kristijan.

"Uvredio me je kada je rekao u prošloj sezoni za mene "onaj profil muškaraca", iznervirao me je, jer je tada ostao suv, sa jednom ženom koja je laka i zna se da sa Stanijom sve ide brzo. Alfa prvo ne može biti jeftino obučen. Lili je, na primer, sva u skupom", dodao je Kristijan.

"Ko je najuredniji i najneuredniji zadrugar?", bilo je naredno pitanje.

Kobra i Elena, zbog Elene sam premestio svoje ogledalo, veoma je aljkala i alava - odgovorio je on.

"A ko je bolji dečko, Anđelo ili Fran?", pitao je Milan.

"Anđelo je malo poprimio fazone od Tomovića, alfa mora da grmi, da ima držanje, verovatno mu je uzor, igra mu je da nahvata što više koka. Ja bih u startu pokosio već nekoliko, on ništa. Fran mi ima taj stav i bori se za svoju ljubav, to mu je slamka za koju se drži, pobedio je kada mu se Paula vratila. Demantovao nas je da je nesposoban", bio je iskren Golubović.

"Paula je opasna, ima mnogo aduta. I Tomović se njoj udvarao", dodao je on

Prokomentarisao je i situaciju između Mišela i Miljane:

"Ona je visoki napor, ne napon. Leži na njemu, ne da mu da spava, vidi se da je zaljubljena u njega, čak i meni prilazi sa čudnim pogledom, nekad ne dolazi u pab samo zbog Mišela", rekao je Golubović.

Kurir.rs / M.M.

Kurir