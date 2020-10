MILICA KEMEZ BEZ DLAKE NA JEZIKU O AFERI SA TOMOM! Napokon sve priznala, otkrila sve tajne o Paniću! (VIDEO)

Milica Kemez i Miki Đuričić imali su žustru raspravu tokom večeri i to zbog njene afere sa Tomom Panićem.

foto: Printscreen

"Šta sam loše rekla?", upitala je Milica urlajući.

"Povezuješ je sa Tomom, a tebe gledaoci povezuju više nego nju!", poručio je MIki.

"Ja nisam oštećena emotivno", tvrdila je Kemezova.

"Mene glava već boli, ne možeš sebi dozvoliti neke stvari, pričamo o ljudima koji ovo gledaju! Nisu svi glupI! Ali na kraju ti priznaš da ti se udvara, zbog čega da čoveku upropastite brak?", upitao je Miki.

foto: Printscreen

"Svaki put je on mene zvao, da pušimo, ovamo. On meni očima pokaže da dođem i mi sednemo i pričamo, dok nisam shvatila da je folirant. Tomović kaže drugu priču, jer je ljut na mene, da je istina, on mene nikada ne bi odrukao! Ja sam znala u Zadruzi 3 najgnusnije tajne o ljudima, ali nikada nisam odala, ćutala sam, čistila sam, bila sam dobra, a drugi su radili 10 puta gore stvari i to samo zato što sam ja imala jednom s*ks u izolaciji. Ja sam htela posle Zadruge zbog problema da skočim sa mosta, mene sitnica u životu poremete, ta moja arogancija je samo maska. Ja sam odlučila ove sezone da gledam sebe. Ja kada sam bila ja sam naj*bala!", tvrdila je Kemezova.

Kurir.rs / M.M.

Kurir