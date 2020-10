MISICA JOVANA ZAROZALA SE OD PLAČA! Dečko joj nije poslao ništa za GODIŠNJICU, a za sve je KRIV TOMOVIĆ?! (VIDEO)

Jovana Ljubisavljević sedela je u sobi i sa Monikom Horvat i komentarisala Vladimira Tomovića.

Naime, Jovana je plakala jer nije dobila ništa od svog dečka, a povod da nešto očekuje bila je njihova godišnjica. Tom prilikom Monika ju je tešila, a ona je bila ubeđena da joj je dečko zamerio prisniji odnos sa Vladimirom.

foto: Printscreen

"Ja sam neko ko ne igre igrice, i krivo mi je što se moja ljubaznost napolju kategoriše kao flert. ja ništa ne osećam, ali mi se sve nameće! Nije mi ništa stigli, ali svakako ja sam i dalje zauzeta", rekla je Jovana.

"Ja sam video da plače u krevetu, i video sam da je tužna. ona je jako fina i kulturna, predivna je devojka. Mislim da je najbolje da ja sa njom prekinem odnos, ali pričaćemo ona i je posle. ja ne želim da prekinem onos sa njom, ali ne bih mogao da gledam kako se ona sama bori i ako šprekinemo odnso, nju bi svi napali, ali svakako i da prekinemo da joj nešto zatreba ja bih bio tu! Meni je dovboljno da sam tu za nju i da joj budem uteha, ali naš odnos se ne zasniva na razgovoru, ona i ja pričamo pogledom", rekao je Tomović.

foto: Printscreen

"Maja i Alen imaju jako lep odnos, on to radi jako lepo, da on to nije rekao niko ne bi primetio. Što se tiče Jovane i Vladimira, ona je rekla kako čuva pisma i rekla je ako Vladimir kaže za to, u redu, ali ako ne kaže ona će reći za stolom. Kako ćeš Jovana sa pismima dokazati da li ima obostrane emocije?", rekao je Đedović.

"On je to pisao ja sam uzela, a kroz nedelju dana je on rekao sve to, za stolom ali je bio konkretniji. Kada ti neko piše a ti nešto osećaš, onda ćeš i ti nešto da napišeš", rekla je Jovana.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir