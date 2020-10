GASTOZ SE SRUČIO NA POD! Rijaliti učesnik nije mogao da podnese komentar BIVŠE DEVOJKE, PAO KAO POKOŠEN!

Nenad Marinković Gastoz je posle poligrafa jednog od učesnika završio na podu.

Srba Marović dotakao se odnosa Gastoza i njegove bivše devojke koja je u rijalitiju.

"Gastoze, ja tebe cenim, ali, nikada ne bih mogao da budem potrčko kao ti", rekao je Srba. Međutim, Gastoz je bio iskren i obelodanio cimeru da on nema lepo mišljenje o njemu.

"Ne mogu da verujem šta on sada priča. Uproređuje neuporedivo. Ja sam kriva jer sam se ponudila da mu opeglam košulju, pantalone, sada mi on vraća tako", kazala je ljutito Gastozova bivša, a on je pao u nesvest kada je to čuo.

