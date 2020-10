TOMOVIĆ JE OZBILJAN MANIPULATOR: Kristijan bez dlake na jeziku o ljutom neprijatelju, a kaže da bi ga ŽENA zbog ovoga UBILA!

Kristijan Golubović istakao je da je Jovana Ljubisavljević najsličnija njegovoj supruzi, a onda je istakao da bi misica možda i popustila pred udvaranjem Vladimira Tomovića da je nisu svi napali.

"Mislim da je to farsa, ona je provalila da je on manipulator, upala je u priču na nekih nedelju dana, da je nisu odmah napali, možda bi upala u to, jer Vladimir je ozbiljan manipulator", naveo je Kristijan.

"Ja sam sigurna da Jovana ništa neće uraditi sa Vladimirom, ona je takav tip da se druži sa svima ne može da mu kaže:"Mrš", rekla je Monika.

"Da li bi radije delio ćeliju na mesec dana sa Kulićkama ili Stanijom?!", zanimalo je voditelja, a Kristijan je bio neodlučan u emisiji "Ami Dži šou".

"Gadno je što bi me Ivana ubila zbog ove druge opcije, a sa Kulićkama ne bih preživeo sigurno - ili bi me ubile ili bi ih ubio, umro bih od njih! Hajde da izaberem Kulićke, bilo bi zanimljivije."

