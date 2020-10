KRISTIJAN GOLUBOVIĆ IMA PREKO 30 TETOVAŽA, A EVO ŠTA ONE ZNAČE! Jednu je posvetio OVOJ ŽENI, a detalj na njegovom telu ŠOKIRA

Kristijan Golubović kao i većina "žestokih" momaka ima brojne tetovaže po telu.

Naime, on ima čak 30 crteža na svom telu, a svaki od njih ima posebno načenje, o čemu on neretko govori.

Na desnoj ruci ima istetoviranu bombu koja simbolizuje narav podlog čoveka, dok nakovanj predstavlja nekoga ko se ne menja ni zbog čega, te se može zaključiti da je ovo jedna od njegovih osobina.

"Imam i previše tetovaža, ali nedovoljno koliko želim. Meni je bitno da svaka tetovaža ima smisao. Nakovanj koji sam uradio jeste simbol mog karaktera, možete da udarate koliko god želite, nećete me promeniti on uvek ostaje isti. I stavio sam na njega moju godinu rođenja", rekao je on jednom prilikom.

Golubović iznad zadnjice ima nacrtan pištolj koji predstavlja huliganstva, po čemu on i jeste po znat. Na desnoj ruci domalog prsta istetovirao je prsten koji svedoči o autoritetu koji su zatvorenici uživali u zatvoru, dok na palcu na nozi ima slovo, njegovu inače prvu tetovažu.

"Ovo je moja prva tetovaža iz 1981. godine još kad sam praktično bio u osnovnoj školi. Kad me je pitala policija: 'Pa šta radiš ovim ljudima, zašto se toliko tučeš", ja sam im rekao: 'Sve ću neprijatelje da stavim ispod stopala i ustvari da ih zgazim'", istakao je sadašnji učesnik rijalitija svojevremeno.

Golubović na svojim leđima ima istetovirano čak i svoje ime, a kako je jednom ispričao, on je planirao da uradi ime tadašnje devojke, međutim ona ga je iznervirala, te je odlučio da uradi "Kristijan".

Godine 2016. istetovirao je i svoj polni organ, kome tepa "nabildovani šašavko", što je mnoge šokiralo.

"Moj šašavko ili šarenko jeste produkt šašave mladosti i egzibicionizma, veoma bolno iskustvo. U krevetu je dobro biti drugačiji. Na moj ponos se loži svaka žena. Šašavko kad te zabavi ti ne znaš gde si. Moj je istetoviran, još i nabildovar", otkrio je Kristijan jednom prilikom, a u Zadruzi je ispričao i da ga je istetovirao kako bi prekrio ožiljak od ugriza tadašnje devojke.

Takođe, deo na grudima posvetio je porodici, i tu ima istetoviran lik supruge Ivane i njihove ćerke Vere.

