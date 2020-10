MINA SKOVALA TAJNI PLAN PRE USLASKA U ZADRUGU? Rešila da se osveti Mensuru, ali ako se u rijalitiju pojavi ON sve joj pada u vodu?

Mina Vrbaški, sadašnja zadrugarka, navodno je skovala tajni plan pred ulazak u novu sezonu i to sve kako bi se osvetila bivšem momku Mensuru Ajdarpašiću.

Kako je dobro upućem izvor potvrdio, Mini je bio cilj da zavede novog momka, kako bi Mensur kod kuće i preko malih ekrana patio za njom.

foto: Printscreen

"Znala je od prvog momenta šta joj je činiti. Želela je da pronađe novog momka po svaku cenu i čini mi se da joj se Filip Car najviše dopao. Ima to nešto u sebi što Mina voli kada su muškarci u pitanju, a i vidi se da nije imuna na njega. Međutim, znam i ubeđen sam u to da ona još uvek ima neke emocije prema Mensuru koje ne može da potisne, ma koliko ona to želela", kaže blizak izvor Mini i dodaje:

"Videćemo kako će se odvijati situacija. Postoji mogućnost i da Mensur uđe u rijaliti, e tad bismo videli onu pravu Minu kakva zapravo jeste. Još uvek skriva emocije, ali će joj srce zatreperiti kada ugleda Mensura. Ne znam samo zbog čega je tako tvrdoglava i želi po svaku cenu da mu se osveti, to joj ne treba. Emocije nisu mala stvar da bi se čovek sa njima igrao, opeći će se, siguran sam u to", zaključuje izvor.

foto: Printscreen/Instagram

