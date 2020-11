ANAKONDINA MAĆEHA PROGOVORILA PO PRVI PUT: Otkrila detalje njenog odrastanja, a evo u kakvom je odnosu Anđela bila sa majkom!

Učesnica "Zadruge 4" Anđela Milenković Ankonda od samog ulaska na velelepno imanje postala je zanimljiva široj javnosti, ali i zadrugarima koji o njoj nisu znali mnogo toga.

Sada se oglasila Anđelina maćeha Snežana Jovanović. Snežana je otkrila neke stvari iz Anđelinog života, ali i posvetila posebnu pažnju njenom bivšem dečku Lazaru Jeremiću, koji je takođe bio učesnik najgledanijeg rijaliti šou programa u regionu.

"Anđela nije moje biološko dete, ali ja kažem da je volim kao da sam je rodila! Ona je dete za primer i ćerka koja je vredna ponosa", ovim rečima Snežana započinje priču.

"Anđela je odrastala u Trsteniku sa svojom bakom koja ima dva fakulteta, završila je srednju medicinsku školu u Kragujevcu i ima braon pojas u karateu! Do osmog razreda, ona je bila dete za primer, a posle ju je povuklo društvo i pala je prvu godinu u školi. Ja sam joj uvek bila podrška, jer sam znala da je mlada i da je sve to normalno. Sa bratom i sestrom ima sjajan odnos, ali brata Dalibora voli najviše. Jedino što joj zameram je njen odnos sa majkom, ali ja se trudim da se i to popravi i moram da kažem da joj pomaže dosta, ali sa mnom ima daleko bolji odnos. Imala je neko greške dok je živela u inostranstvu, ali ja to sve pripisujem mladosti", kaže Snežana.

Nakon reči hvale, Snežana se osvrnula na Anđelinog bivšeg dečka i učesnika rijaliti programa "Zadruga 2" Lazara Jeremića, koji je nakon kratke ljubavne romase, javno objavio njegove i Anđeline eksplicitne fotografije.

"Ja sam tog dečka prala, on je kod mene u kući bio za Božić i ja sam mu kuvala. Kada je ulazio u rijaliti, sve stvari je ostavio kod nas da mu ih čuvamo, toliko je imao poverenja. Ja nemam šta da kažem na njegovo ponašanje - ogorčena sam! Da tako javno iznosi nečiju intimu, ja to ne mogu da razumem. On da je džentlmen, on to ne bi uradio, ali izgleda da nije! Ja samo želim da ga vidim i da mu kažem šta imam, a moja najveća želja za njega je da jednog dana postane otac i da dobije žensko dete! Takođe je osporavao i to da je ona završila školu, imam dokaz i za to, njene diplome i svedočanstva, koje vam dajem na uvid!", zaključila je Snežana.

