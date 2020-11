ZOLA PREVARIO MILJANU PRE ULASKA U ZADRUGU?! Isplivale prepiske, pljuvao po njoj, pa poručio: Ja sam Tito, oblatiću debelu kravu?

Miljana Kulić već danima pokušava da izvuče priznanje od Lazara Čolića Zole da joj je bio veran i da je nije prevario s drugom devojkom. On tvrdi Miljani da se to nikada nije desilo i da je samo o njoj razmišljao. Međutim sada su isplivale prepiske, gde je Zola navodno varao Miljanu pre ulaska u rijaliti.

Zola je navodno jednoj devojci slao srca i obećao da će biti zajedno kada izađe s imanja u Šimanovcima kako bi išli na more.

Zola je takođe navodno slagao da je sat koji je poklonio po ulasku Miljani, kupila njegova majka Bosa, a zapravo u prepiskama se jasno zahvaljuje devojci koja je obavila tu kupovinu i ističe kako će Kulićki reći da joj je poklon poslala njegova mama. Takođe, on je vređao Miljanu u tim porukama i napisao da će joj uzeti sav novac koji zaradi, nazivajući sebe Titom.

"Mačko, hvala ti na lepim trenucima u Beogradu. Molim te nemoj nikom da pričaš da smo se viđali, jer znaš i sama da će mi novinari napraviti pakao od života", napisao joj je Zola.

"Ma, nema šanse, bre. Si lud? Pa ne ide ni meni baš u prilog zbog posla i Dragana", napisala je ona.

"Znam lutko! Ja ulazim u Zadrugu prekostura veče i idem sa taktikom da uzmem pare. Onu kravu debelu ću obrlatiti kako ja znam i umem. Hvala ti što si mi uzela ovaj sat, ja ću reći da joj ga je moja Bosa poslala", napisao je Zola.

"Ha, ha. Ti bre nisi čist. Drži se Miksi, uzmi lovu i uloži u sebe", dobio je Zola odgovor od devojke.

"Pa to ti govorim! Ja sam Tito za te stvari, veruj mi. Čim izađem, idemo ti i ja negde na more. Pozdravi Milicu, pa se vidimo i čujemo. Drži mi fige, da ovo sve s Zadrugom i Nišljinkama prođe korektno i da izađem do juna. Hvala ti na svemu, ljubim te gde najviše voliš. Idem sad", napisao je Čolić.

"Važi mačak! Čuvaj se! Pamet u glavu i rasturi tamo", napisala mu je ona.

