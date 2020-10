PUKAO MI JE FILM, NEMAM VIŠE ŽIVACA Zola o raskidu sa Miljanom, priznao da je LJUBOMORAN na Mišela, a onda je Kulićeva uradila OVO

Ukućani Bele kuće komentarisali su raskid Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole, a potom je on počeo svoje izlaganje i izneo sve šta mu smeta kod nje.

"Ništa, imali smo sinoć raspravu, i svaki put je isti razgovor između nas, da ja nju ne volim i ostalo. Meni je sinoć pukao film, nemam više živaca. Mi smo svako veče imali rasprave, pravila mi je scene sa Mišelom, i tako dalje. Sinoć sam joj rekao da radi šta hoće, i kad sam je branio, napala me da ništa ne radim. Ne mogu više da se pravdam, ne kiažem da se nećemo pomiriti, a to ako bude biće na njenu inicijativu. Što se tiče Bore, mi smo pričali o tome kako on i Milica nisu mogli da imaju se*s, ona mi je isto rekla, i potvrdila", rekao je Čolić i dodao:

foto: Pritnscreen

"Ja mogu koliko hoćeš, kad god me probudiš, da sam na livadi, ovde onde", dodao je Zola.

"Miljana priča da se ne kupaš", ubacila Milica Kemez.

Nakon Lazarevog izlaganja, Miljana je prišla ka njemu i javno mu se izvinila pored svim zadrugarima, a njen potez iznenadio je sve prisutne.

foto: Pritnscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

