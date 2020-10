ONA JE MAJKA MONSTRUM! Marko Đedović i Kulićka u žestokom KLINČU! Marija pobesnela, pa iznela ŠOK OPTUŽBE na njegov račun! VIDEO

Marija i Miljana Kulić nastavile su rat sa Markom Đedovićem, a tom prilikom izneli su razne optužbe na njegov račun.

"Ja mogu da kažem da isti pritisak imam, i uznemirila sam se zbog Miljaninog pritiska, dva dana mi nije bilo dobro. Ovo što se desilo mi je svejedno, mi nismo neki bitni drugovi iz spoljnog sveta, ovde smo se upoznali. Ja sam mnoge konflikte zaboravila, a moj odnos sa sagovornikom, zavisi od sagovornika. On i ja smo pili kafu više puta, on mi je i rekao da se ona njemu izvinila, da se pokajala i ostalo. Rekao je da je sve zanemario, oprostio. Pokazao je kao i sa Draganom Mitar, sve se okrenulo za dan dva, tako da me ne čudi. Sa njom se čak lizao napolju i ostalo, pa kad je ona doživela to, ne treba da me čudi. On je čovek koji je zao, podmukao, ja sam u srećnom braku, imam divne ćerke, Tomović zna, može da potvrdi. Željko isto, za mene je najlepši i najbolji, to je život, i za njih živiš", rekla je Marija i dodala:

foto: Pritnscreen

"On je sam rekao ko je šta je, ja njega nikada za tužbu ništa nisam pitala, niti sam ga terala išta. Dok je pričao, ja sam ćutala. On je u ovom izlaganju pokazao da sve smatra konkurencijom, u svom profilu je rekao da sam mu ja favorit. On je na intervjuu rekao ocu, da mu se ispunila želja, kada je pevao sa mnom na Zadrugoviziji. On je na mene ljubomoran, bolimo ga i Miljana i ja", dodala je ona.

Potom se obratio i Đedović, te je dao svoj komentar na čitavu situaciju.

foto: Pritnscreen

"Ona je majka monstrum, zna šta je čeka i neke stvari krije od Miljane, a ona sve zna. To mi je gospođa u poverenju rekla", rekao je.

