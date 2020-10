ISPLIVALI ŠOK DETALJI O MILJANI I ZOLI! Marija Kulić razvezala jezik: Oplela po zetu, pa spomenula njegov SUKOB sa Sinošom!

Marija Kulić sedela je sa Kristijanom Golubovićem i Bojanom Savićem, pa je iskoristila priliku da im se jada zbog njenog odnosa sa ćerkom Miljanom Kulić i Lazarom Čolićem Zolom.

foto: Printscreen/Zadruga

"Mi se celog života učimo roditeljstvu, razumeš?", počela je Marija.

"Ja mislim da imaš veliki problem da nju ukrotiš, imaćeš velike probleme ako se ovako nastavi", rekao je Kristijan.

"Ali meni niko ovde ne pomogne, da joj kaže da ovo nije za nju, ja kada njoj kažem, ona misli... Meni je Tijana imala momka, pa se nisam mešala, ona otišla na more sa detetom, vratila se zbog ovog majmuna, ej bre!", prokomentarisala je Marija.

"Trebalo bi da se posveti detetu", rekao je Bojan.

"Ona je moja, kako volim Željka, tako volim i nju, i Tijanu, i Anu. Ona ima emocijalni problem, emocijalno nestabilna", objasnila je Kulićka.

"Ona nema samopouzdanja ni grama i onda je voze", dodao je Kristijan.

foto: Printscreen/Zadruga

"Mesec dana su živeli zajedno, ona platila stan, Siniša ulazi, lupa, oni nisu zaključali... Ne vide se od dima, oni su se tako uspavali, letos, kad je uzeo Željka iz obdaništa, u 5 i 15, celu noć na Instagramu, ovaj igra igrice, koji muškarac, oni će sutra da prave porodicu, a on igra igrice! Da se uhvatila za neku radnu naviku... Željku rođendan, a bilo je zabranjeno zbog korone u restoranima, mi imamo veliko dvorište, ali treba da se uredi, da se čupa, ja joj kažem da se čupa trava i ona kaže njemu pred čovekom koji ju je vozio u Bosnu kod njega, a on kaže: ,,Boli me d*pe da čupam travu, da sam hteo, išao bih u selo da radim". Balvan, lenština, hrani ga mesec dana. I to sve od Miljaninih para, naručuju da jedu, a teško joj da počupa travu", besnila je Marija.

"Ti imaš ozbiljan problem, a vidim da je sukob između tebe i njega samo zbog novca, jer hoćeš da sačuvaš za dete i nju", ubacio se Golubović.

foto: Printscreen/Zadruga

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir