CAR RAZVALIO VRATA, PA ZAURLAO NA MINU! Filip napravio haos na imanju, vređao bivšu devojku pa joj OPSOVAO MAJKU! (VIDEO)

U Zadruzi je došlo je do obračuna Mine Vrbaški i njenog bivšeg dečka Filipa Cara. Naime, on je nju sve vreme vređao, pa mu je zalupila vrata pred nosem, što je njega iznerviralo, te je urlao i psovao joj majku i razvalio vrata.

foto: Printscreen/Zadruga

"Za sada si šuga", vređao je Car.

"Ti si kriminalac na baterije, k*rac na biciklu - odbrusila je Mina.

J*bem ti mamu u usta, meni ćeš zatvarati vrata pred ustima, šugo mala!", urlao je Car, pa nastavio:

foto: Printscreen/Zadruga

"Meni je krivo što se ona nije digla i nije demantovala, jer je to istina! Ja njoj nisam zamerio prošlost. Ja sam se trudio da bude sve idilično, promenio sam se, pokušao sam. To ona izaziva u meni, ja se moram maknuti od nje, jer ona to izaziva u meni. Mene Aleks nije dovodila do toga. Ona mene nije poštovala", tvrdio je Filip.

"Ti znaš da ona hoće da ti ovo radiš, nisi glup, ćao", rekla je Paula Hublin.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir