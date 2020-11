ALEN PO PRVI PUT PROGOVORIO O RASKIDU SA MAJOM: Razočaran sam, nisam to očekivao od nje! A onda priznao šta ga je najviše ZABOLELO

Raskid Maje Marković i Alena Hadrovića jedna je od vodećih tema u Zadruzi. Takođe ono što je prokomentarisano, bilo je to da je ona nedavno dobila stvari od Jovice Putnikovića, bivšeg verenika.

foto: Printscreen

"Kao prvo, nije smešno. Odmah da demantujem, ja stvari koje sam dobila nisam probala. Ja Alena nisam ostavila, nisam tako nikada rekla. Ja sam samo objasnila da želim da budem sama. Samo sam uvidela realnu sliku, jer, dok sam bila sa Alenom, mene je napolju neko voleo. To me je sve pogodilo, i osetila sam veliku grižu savesti. Rekla sam Alenu i Ivani. Alenu sam sve objasnila, jer sam svesna da ovo gleda i moja porodica, moji prijatelji, sve me je sada stiglo, i sve me je dotuklo. Ja jesam zaljubljena u Alena, ali moram da se kontrolišem ovde", rekla je Maja.

"Ja u neku ruku razumem da su joj poljuljana osećanja i da je veliki pritisak na njoj. Bilo je i javnosti, ljudi su joj svašta pričali, zadrugari isto. Ja kapiram da joj je jako teško. Isto tako, ja sam njoj lako mogao da objasnim kako da se postavi za neke stvari, ali sada, neka sama donosi odluke, tako je i ovu donela. Isto sam rekao i malopre. Ali, posle ovoga, moraće i ona mene da razume. Imao sam devojku šest godina, ona mene nije ispoštovala kada nije želela da napravimo veći korak. Osećam se razočarano, i nisam očekivao to", rekao je Alen.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir