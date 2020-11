MAJA MARINKOVIĆ JECALA U JANJUŠEVOM NARUČJU! Janjuš nije mario za njene suze, pa je spustio: Ovo što radiš je ponižavanje, GLUMIŠ!

Maja Marinković je na sve načine pokuša da povrati Marka Janjuševića Janjuša u svoj život.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne mogu više da izdržim ovde! - govorila je Maja kroz suze.

- Prestani, nemoj da mi plačeš, zabole me k*rac, ni ja ne mogu da izdržim, e, tebi je muka od svega. Šta si uradila za dve nedelje da ti bude muka od svega? Pa kad ne pravim sr*nja kao debil, ne radi se o njemu (Vladimiru Tomoviću) samo! - odbrusio je Janjuš.

- Jedno pitanje ti je dovoljno da te poremeti, da li shvataš da to namerno radi? - upitala je Maja.

- Kakvo pitanje, nemoj ti meni da porediš tu. Ako ne razumeš, legneš tu i spavaš! Nemoj da mi plačeš, ućuti, ne mogu da te slušam više! Pogledaj na šta ličiš druže, nemaš dvadeset kila čoveče! Šta si ti umislila druže, ko si ti? Šta ti umišljaš da budeš u životu? Glumiš neku barbiku, šta ti misliš, da se slikaš po Instagramu, da imaš 25 hiljada lajkova, je l' ti je to vilj u životu, da glumiš starletu i da se guziš po šiokama, što radiš to? To je ponižavanje! Nije ponižavanje kada voliš nekoga, pa se boriš za njega. To nije, a ovo što ti radiš je ponižavanje, kretenko! Jesi li svesna, plačeš tu, kapiraš? Pogledaj ti podbratka, ovde ti je došao, kod uveta! - upitao je Janjuš besno.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja nisam dobro, je l' znaš to? Ne mogu da izdržim ovo psihički! - govorila je Maja.

- Ja ću se obesiti zbog tebe, ne znam šta da radiš sa tobom, Boga mi, evo! Idi lezi i spavaj! Idi! Šta ti ne možeš da izdržiš? Ja ću otići odavde, ja ne mogu ovo da izdržim, evo, majke mi mile! Ti ćeš mene da proganjaš ceo život, razumeš li ti to? Ja ne smem da izađem napolje, ovde mi je bolje nego napolju, ozbiljno ti kažem. Kada izađem odavde, kada se ovo završi, zamolio bih da mi kupe kartu za neku zemlju, da direktno odem! - rekao je Marko.

- Pa, ja ću te naći! Ovo je tvoja sudbina - ja! - poručila je Maja kroz osmeh.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kakva sudbina, nisi ti moja sudbina! Da li ćeš se Majo skinuti s grbače? Vidiš li ti šta radiš, ti ne možeš 15 minuta da budeš normalna! - odbrusio je Janjuš.

- Šta sam ja tebi loše uradila? - bilo je pitanje koje je Janjuša dovelo do ludila, da je morao da napusti rehabilitaciju.

