VELIKI INTERVJU DEČKA MILIJANE BOGDANOVIĆ: Ovako je LJUBAV počela! Razlike ima samo u godinama, a ne u shvatanjima i S*KSU!

Miloš Marković, novi momak Milijane Bogdanović, učesnice "Parova", koja se proslavila brakom sa 50 godina starijim Milojkom Božićem, oglasio se i pojasnio kako je počela velika ljubav sa Bogdanovićevom.

On je izmeđuostalog priznao i da će i sam ući u rijaliti.

Kako ste se upoznali sa Milijanom Bogdanović?

- Našem prvom susretu prethodilo je prijateljstvo na Fejsbuku. Susret je bio u jednom užičkom kafiću. Već na prvom susretu ona je pokazala raskošnost svoga talenta za zavođenje i dogodila se ljubav na prvi pogled. Ona je divna i ja tome nisam mogao odoleti.

Milijana tvrdi da nikada nije bila srećnija u ljubavi, a kakva je situacija kod Vas?

- Kada se Milijana zaljubi i zavoli, ona to uradi i dušom i telom. Srećna je samo kada usreći i sebe i partnera. Ja sam sličan i oboje smo srećni zbog toga. Tu nasu idilu i sreću prekinuo je ulazak u "Parove". Ja je volim i mnogo mi je teško što ona tamo pati.

Da li Vam je smetalo što je toliko mlađa od Vas?

- Ne, razlika u godinama je formalna stvar i ona samo nekim ljudima može da smeta. Nama ne. Mi nemamo razliku u shvatanjima, zajedničkim aktivnostima, se*su, ljubavi. Dakle, nemamo razlike i zato smo srećni.

Šta mislite o njenom bivšem suprugu Milojku Božiću?

- Ništa, ne poznajem ga.

Milijana izuzetno pati za Vama u rijalitiju, da li postoji šansa da joj se i Vi pridružite u Parovima?

- Ona je pokazala veliku patnju i tugu nakon ulaska u Parove. Nadam se da će se malo prilagoditi na surove uslove života u vili bez mene. Morala je da uđe, jer je vezana ugovorom, ali i da pokaže pravo lice Milijane. Dobrog čoveka, kulturnog, pametnog i lepo vaspitanog. Žao mi je što joj ja ne mogu pružiti direktnu podršku u vili. Dakle, ne ulazim.

Čime se Vi bavite?

- Ja sam odnedavno penzioner. Dugo godina sam radio jednoj velikoj užičkoj firmi, zatim u svojoj privatnoj. U penziju sam otišao sa mesta direktora jednog Akcionarskog društva iz Užica.

Da li je tačno da planirate zajednički život sa Milijanom u Užicu?

- Ako moja i Milijanina ljubav preživi surove uslove života u rijalitiju, pravićemo planove za dalje. Ja bih to žarko želeo i sve ću učiniti da do toga dođe.

Ko Vam je favorit u Parovima, pored Milijane, a ko Vas nervira i da li imate nešto da poručite svojoj devojci?

- Nemam favorita u Parovima. Milijana nije, jer ona to ne želi. Izuzetno me nervira nasilje, koje se svakodnevno sprovodi od jednog dela i muških i ženskih učesnika. Milijani poručujem da izdrži i ostvari želju, da se predstavi na pravi način, kao pozitivna osoba i dobar čovek. To će biti vrlo teško i ja je u tome potpuno podržavam. Poručujem joj da ću joj biti veran i da je neizmerno volim.

