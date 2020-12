IVANINA MAJKA OČAJNA ZBOG ĆERKINOG PONAŠANJA: Ne prepoznajem je, ona nije takva! Ne podržavam to što radi Dragani

Zbog cele situacije koja se dešava u Beloj kući između Ivane Marinković, Stefana Šebeza i Dragane Mitrović, Ivanina majka Marija šokirana je celom situacijom.

Iskrena da budem u zadnje vreme, ja nju u 90% slučaja ne prepoznajem, ona takva nije napolju, pogotovo ne nasilna, ona to nije radila napolju, mislim da je to do zatvorenog prostora u kojem su, mada možda joj smeta i okruženje, stvarno ne znam. Što se tiče Dragane, njih dve su se tamo upoznale, ne znam zašto postoji tolika netrpeljivost između njih dve od samog početka - ispričala je Maja.

- Veza za Šebezom mi nije jasna, oni se jesu družili napolju, znam i za taj poljubac koji su imali. Ja sam se čak i sa njim čula, on je fenomenalan dečko, oni su bili sjajni drugari. Ne znam da li su se ona i Šebez dogovorili da iritiraju Draganu, meni se svakako to nije sviđalo jer sam znala da od te veze nema ništa, pogotovo što su sjajno funkcionisali kao drugari. Ne podržavam to što su to uradili devojci, smatram da to nije fer, pogotovo ako je to bilo namerno, tako su se dogovorili da to urade. Mnogo me boli zato što ona nije takva napolju. Mislim da se ne snalazi tamo, da li zbog okruženja ili nečeg drugog, ali ona se u zadnje vreme, ne pokazuje kao ona devojka koja je napolju. Nadam se da će se to promenti i da će se pokazati u kakva je inače, lepa i vesela devojka - rekla je Ivanina mama.

