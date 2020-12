TATA MI JE PLATIO SILIKONE, NISU ČIKICE! Maja urnisala Aleksandru, progovorila o PROSTITUCIJI: A evo kako joj je ona UZVRATILA!

Maja Marinković i Aleksandra Nikolić posvađale su se žestoko za vreme igre Velikog šefa, a svađa se nastavila i za vreme reklama.

- Šta je bilo k*rvo? - pitala je Maja Aleksandru.

- J*baću ti mater kad budem izašla - uzvratila je Aleksandra.

Nikolićeva i Maja su nastavile da se psuju i vređaju, a Janjuš je upao da ih skloni, a Maji je zamerio što pominje Vladimira Tomovića.

- Prostitutko, k*raju te u Švici i Bujanovcu. Što te život nije naterao da prodaješ u trafici? Pogledajte na šta liči, masna kosa koja nije oprana dve nedelje. Lepo ti je Tomović objasnio - urlala je Marinkovićeva.

- Idi ga nađi sad - zamerio je Janjuš.

- Hajde u Bujanovac - dodala je Maja.

- Hajde na plavi most. Idi se operiši - poručila je Aleksandra.

- Tata mi je platio silikone, nisu čikice - uzvratila je Maja.

Inače, Majin otac Radomir Taki Marinković koji je vrlo otvoreno nedavno otkrkio da je neke od njenih korekcija sam plaćao.

- Svi bi to uradili da imaju pare. To košta. Pa i ja sam stavio veštačke zube. Vidim danas svi istetovirani pod stare dane. Svi koji to nešto osuđuju su lažni moralisti, svako bi to uradio da može. Svako bi da se istakne, da lepo izgleda, ali za sve to je potreban novac - rekao je Taki tada.

