RASKINULI MAJA I ALEN, ONA LJUBILA DRUGOG, PA DOBILA HISTERIČNI NAPAD: Hadrović posle svega priznao kako se oseća! BURAN KRAJ!

Tokom večeri za crnim stolom, Maja Marković je dobila velike osude zadrugara zbog poljupca u vrat sa Đorđem Milutinovićem, ali njena agonija nije tu prestala.

Nakon emisije "Gledanje snimaka", Maja se osamila sa Dečkom Alenom Hadrovićem sa kojim je imala burnu svađu, a nakon niza uvreda na njen račun oni su raskinuli. Alen Hadrović je u Rajskom vrtu, a Drvo mudrosti je rešilo da sa njim porazgovara o svemu što se desilo u protekloj noći sa njim i sa Majom Marković.

- Ne znam ni da li sam ponižen, samo vidim da neke stvari nisu kako bih ja želeo da budu. Primetio sam neke stvari za koje verujem da napolju ne mogu da se promene, neka razmišljanja, neki stavovi, i ovo što sam sino video... Počelo je jako da mi smeta, ja sam njoj već skrenuo pažnju na to, ja sam video i da joj je Đole na bazenu ležao na grudima, i ja mislim da tu nema ničega, ali devojka koja je zauzeta ne treba da se ponaša tako. Što se bar mene tiče, ja to tako gledam, a kome smeta, ne mora da bude sa mnom - objasnio je Alen.

Da li si pričao sa Majom? - pitalo je Drvo.

- Ne, ovo nije prvi put da se takve stvari dešavaju. Ne znam šta planiram, bojim se da pričam sa njom, da je ne uvredim. U glavi nemam ništa, sada trenutno može da se pređe preko ovoga, nije se ona muvala i to, ali ja ne bih, ne znam ni sam zapravo, mnogo razmišljam šta bi bilo kada bi bilo. Mnogo sam besan, ne želim da joj kažem neke ružne stvari. Ona nema poštovanja prema meni onoliko koliko ja želim. A to mora da ima, i ona to zna, jer mi je to najbitnije u vezi, a sve ostalo ide posle toga - rekao je Alen.

Koliko vidim, i dalje si zaljubljen - prokomentarisalo je Drvo.

- Jesam zaljubljen, ne mogu da se odljubim preko noći, a plašim se da će to da se završi. Moje veze se nikada nisu završavale zbog krupnih stvari, već su se sitnice skupljale. Ja možda ne vidim svoje greške, i meni to devojke nisu uzimale za zlo, ali ja pamtim sve kao slon. Plašim se da ne ode u pogrešnom smeru da ću samo da se odaljim totalno i da raskrstim sa tom vezom - rekao je Alen.

Kako vidiš Majin i Đoletov odnos? Kako objašnjavaš njenu nežnost prema njemu? - pitalo je Drvo.

- Mislim da je on na početku bio zaljubljeni drugar, ali da sada tu nema ništa definitivno, i to duži period, a sa njene strane sam skoro siguran da nema ništa, ali eto, nije mi to u glavi, meni je samo nepoštovanje mene, ponašanje koje me povredilo i koje može da izazove da me neko ponizi i da ljudi našu vezu gledaju kao lošu vezu. Ova veza je krenula turbulentno, loše, ja sam sve branio, gradio ciglu po ciglu. Obezbeđenje da ne komentarišem... Ja verujem da se on odljubio od Mininog ulaska - dodao je Hadrović.

Kakvi su ti planovi, da li ćete razgovarati? - nastavilo je Drvo.

- Ne menjam stav, nervozan sam, i ne vidim temu za razgovor. Ona to gleda drugarski, i da jeste ružno izgledalo, a ja više ne znam šta da kažem. Ja da poljubim drugaricu u usta, šta, ne bi bilo problema - rekao je Alen.

Da li te povredilo što nije vratila stvari od Joce? - glasilo je naredno pitanje.

- Ja čekam i dalje da vidim da li će da uzme neku stvar odatle. Ako uzme, videćete šta će biti, to je ono što sam čekao, ali čekam i dalje da vidim. Ako uzme, evo šta smatram, a to je da sam se mnogo zavozao - objasnio je Alen.

