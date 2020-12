NAPOLJU SE SASTALI KENANOV BRAT I RIALDINA MAJKA: Svi se pitaju šta njih dvoje rade zajedno, kako će reagovati RIJALITI PAR? VIDEO

Rijaliti učesnici Kenan Tahirović i Rialda Karahasanović otpočeli su svoju vezu u "Zadruzi" i time napravili opštu pometnju.

Posle brojnih raskida i nesuglasica, par je ipak odlučio da ostane zajedno, a nailaze na sve veću podršku javnosti. Rialdina majka je objavila snimak na društvenoj mreži Instagram, zajedno sa Kenanovim bratom Edinom.

"Evo nas, našli smo se! Najlepši smo posle Rialde i Kene, sve smo završili i sada idemo u kupovinu", rekao je Edin na Instagramu.

Inače, Rialda i Kenan ovako su komentarisali raskid.

"Ne želim da se mirim nipošto. Želim da se ova tema završi što pre i da nas više ne vezuju. Ja protiv nje stvarno nemam ništa, ona je super i u odnosu je bila divna prema meni, ali nije mi više bilo to to", izjavio je Kenan svojevremeno potpuno hladnokrvno i ravnodušno iako je do nedavno pričao kako je zaljubljen.

Rialda je istakla kako nije više mogla da se daje u vezi u kojoj ne dobija ništa. Takođe, pre ulaska u “Zadrugu 4”, Kenan i Rialda navodno bili u vezi nekoliko meseci, te da su se naposletku rastali, a kada su shvatili da će se oboje naći na imanju u Šimanovcima, odlučili su da taj period svog života ne spominju.

