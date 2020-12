MAJA I JANJUŠ U NOVOM OKRŠAJU! Marinkovićeva ljubomorisala od ranog jutra, sve se TRESLO od njihove svađe! (VIDEO)

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš ponovo su završili u istom krevetu u rehabu, a onda nastavili i svoju dobro poznatu tradiciju - svađa u cik zore. Njihovi razlozi za sukob smenjuju se iz minuta u minut, a ljubomora je uvek fokus.

- Nije istina, neću da ti priznam, nisam radila ništa. Stvarno nisam. A šta si ti radio? Gde si nestao one noći? - ispitivala je Maja.

- Otkud ja znam sada, ne sećam se. Nemoj da mene praviš budalom - govorio joj je Janjuš.

- Ne pravim te, ne možeš da se ne sećaš. Ti si taj koji je*e ku*vu iz Bujanovca i imaš Cvetić upisan u telefonu - nastavljala je Maja.

Oni su se takođe i nekoliko sati pre ponovo posvađali, i to zbog pice. Naime, on nije uzeo picu a ona je bila glada. On joj je pojasnio da je uzeo picu koja se njoj ne sviđa, a tada je ona napravila haos.

- Ne zna čovek da uzme picu tri nedelje, gladna sam - rekla je Maja.

- Nestala je u sekundi, jel l sam trebao da se grabim. Uzeo je Kristijan i rekao da sačekam i onda je nestalo - objašnjavao je Janjuš.

- I šta ja sada da jedem? Da li si ti sposoban za nešto? Neću da jedem vegenetrijenu i ne zanima me nađi mi kaprićozu - rekla je Maja.

- Nemoj da se dereš sunce, sad ću ja da ti nabudžim ovu da bude kao kaprićoza - dodao je Janjuš.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir