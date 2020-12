BRUTALNI INTERVJU MAJINOG OCA: Ostalo joj 100 €, pa ušla u RIJALITI! Zbog ovog je Ana MRZI, a evo šta Taki kaže o PRLJAVIM fotkama

Otac zadrugarke Maje Marinković, Radomir, poznatiji kao Tak otkrio je kako se osećao kada je saznao da njegova ćerka trpi nasilje od Marka Janjuševića Janjuša, kao i to da je danima pokušavao da ga pronađe, ne bi li mu lično presudio.

On je govorio i o Majinim plastičnim operacijama, koliko su desetina hiljada evra one koštale, ko ih je platio, kao i koliko istine u pričama da se njegova jedinica bavi prostitucijom, ima. Takođe, Taki je imao priliku da vidi eksplicitnu fotografiju svoje ćerke.

"Ja sam Majin tata, ne gledam te stvari. Ona je unela dosta donjeg veša. Maja je kući ostala sa 100 evra, iako sam ja tu, da u životu ne mora da radi. Ljut sam na Maju, slagala me, rekla je da sa njim nikada u životu neće biti, ali vidim šta se tamo dešava i nisam ponosan na to. Neću nikada biti za to, ja mogu u drugim stvarima da je podržim, ali u vezi sa Janjušem nikada", rekao je Taki, pa dodao:

"Bio sam kod psihologa, psihijatra, to je začarani krug, to je postala navika. Ona je rekla da je sve počelo drugarstvom i pažnjom. Ona je jaka sama po sebi, nije trebalo nju neko da brani. Maja se provokativno oblači, ona je Beograđanka, devojka uložila u sebe, to su činjenice, nije što je moja ćerka."

Majin otac progovorio je o Ani Korać, koju navodno kopira njegova ćerka Maja.

"Anu Korać znam otkako je došla u Beograd. Ona tada nema veze sa Anom Korać. Ne priliči mi da pričam ružno o njoj, ja sam video šta je ona radila. Ana mrzi Maju jer je najbolja drugarica Aleksandre Subotić. Šlag na tortu je što je Maja razotkrila aferu Šumanovac, Maja je to znala. Rekla je da je Ana živela sa Minom tada", priznao je Taki.

Majin otac priznao je da je bio sa aktuelnim učesnicama rijalitija, kao i da ima poseban stan gde se druži sa svojim "prijateljicama".

"Nismo mi ceo život štedeli da bi Janjuš bio u mom stanu. Maja je dobila stan od dede, ja sam joj rekao da se smiri, da idemo kući na Avalu, ona je htela sama da živi. Ja sam njih jednom pratio, ali su oni već otišli iz lokala gde sam došao. Nismo se nikada sreli... Kada sam video moje premlaćeno dete zamalo da se šlogiram. Pitao sam gde je on, ona mi je rekla da ne pravim problem", rekao je Taki.

"Ja sam čak hteo da uđem u rijaliti, da zamolim produkciju. Ja nju jednu imam. On njoj ispira mozak, a ima žensko dete kod kuće. Priča joj s kim je sve bila", dodao je Majin otac.

On je bez dlake na jeziku govorio da se Maja nikada nije bavila prostitucijom.

"Ja znam devojke sve koje idu od kluba do kluba, svaku priču znam. Maja iz tog sveta nikog nije upoznala, izašao sam iz toga zbog nje. Ja neću da govorim o ostalim devojkama, i one su nečija deca. Kod sebe imam Majin pasoš, legalan, dva puta je u životu izašla iz zemlje", istakao je Marinković.

"Novac je sav moj, koji sam koristio za Majine operacije. Maja je bila dve godine u rijalitiju, lepo je zaradila, a i ja sam dao. Godinama sam živeo u Švedskoj, prodavao sam placeve, prvi u Beogradu sam vozio skupa kola, imamo dva stana u Beogradu, kuću na Avali, a taj gospodin se za to i raspitivao, da li je Maja dobra prilika", priznao je Majin tata.

Majin otac tvrdi da su njene gole fotografije koje su isplivale u javnosti fotomontaža. On je pokazao i sliku koju su "hejteri" obradili.

