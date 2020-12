URADILA JE USTA OD MOJIH PARA KOJE SAM DAO ZA DETE! Toma opleo po Nadeždi, ispričao svoju STRANU PRIČE: To je strahota i UŽAS!

Naredni gost Bore Santane bio je Toma Panić, a ono što je domaćina zanimalo, bila je situacija koja se odigrala između njegove majke i Nadežde Biljić.

- Da li su ti se slegli utisci? Ispričaj nam šta se sve desilo tačno? - pitao je Bora.

- Da, doživeo sam blagi šok na pretresu nedelje, a ja sam imao neku intuiciju da se nešto loše dešava, i dok je trajala kupovina, ja sam neke stvari ispričao kod Džastina. Mene intuicija nikada nije prevarila, takav sam, a to sam valjda od majke pokupio. To što se dešava je strahota i užas. Do toga nikada ne treba da dođe i mora da shvati svako da će majka morati da stane uz svoje dete. Sve što Nadežda priča su gluposti i budalaštine. Neka moja majka bude pametnija žena, i neka se smiri. Ja znam šta nju boli - rekao je Toma.

- Šta je bilo u Inđiji, kakve batine? Da li je možda Nadežda kriva jer te je majka podržala sa Paulom? - bilo je naredno pitanje.

- Majka će uvek da podrži svoje dete, ja znam da je Nadeždu to podogodilo, ali tako je bilo, taj odnos između mene i Nadežde nije bio dobar. Ta slava je bila strahota, mene je napala ona i svi redom. Ljudi napolju znaju gde se ja krećem, i svi znaju da se ja nikada ne krećem sam, a to je jedini trenutak gde sam ja otišao sam sa njom, i kao da sam imao osećaj. Nisam mogao da verujem da mene rođena žena namešta za neke stvari, ali da, bio sam pretučen te noći. Nije to sada bilo strašno, ali jesam. Dosta stvari se slagalo napolju, i zato se moja majka uključila u celu priču. Neke stvari ne smem da iznesem, ali mislim da će doći trenutak kada ću smeti da sve to ispričam. - dodao je Toma.

- Čuo sam da je Nadežda uradila usta od mojih para koje sam ja ostavio za dete. Mora da budu svesni da od mene niko više ništa neće imati, a imaće samo za dete, ja sam ovde zbog njega , niti želim da se mirim sa njom, ja nisam šišarka i znam da se čuje sa nekim - nastavio je Toma.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir