MILJANA KULIĆ IMA EKSPLICITNI SNIMAK? Ovog bivšeg dečka sada NE SME ni da pomene, sve će OBJAVITI?!

Miljana Kulić je aktielna učesnica rijalitija "Zadruga 4", ali mnoge je pamte još iz rijalitija "Parovi" u kojem je zatrudnela sa Ivanom Marinkovićem i dobila sina Željka.

Ona se pre Ivana Marinkovića zabavljala sa izvesnim Slađanom, kojeg veoma često pominje i dan-danas kao jednu od svojih dugih veza i velikih ljubavi.

Postoji klip iz 2017. godine, kada je Kulićeva bila u Parovima, na "Vrućoj stolici", a sadašnji voditelj rijalitija "Zadruga" Milan Milošević, bio je na mestu novinara i ispitivao je Miljanu zajedno sa novinarima ostalih redakcija.

On je tada pomenuo video-klipove koje je dobio od tadašnjeg Miljaninog dečka Slađana, a koji je tek najavio da će im dostaviti klipove iz njenog telefona koje je uzeo, iako je njen telefon tada bio u produkciji.

Njen dečko je Miljani preko Milana zapretio tim klipovima, a Milošević joj je sve preneo.

"Rekao mi je da ukoliko ga još jednom uzmeš u usta i njega i njegovog brata, da će on objaviti vaš video snimak plus snimak koji ti imaš u telefonu, koji je on uzeo sad, ovde u produkciji. Mi smo tu priču objavili sa dokazima, ja to nisam izmislio", rekao je tada Milan Milošević, koje je uvek kao i sada govorio sve sa dokazima, pa tako i sada kada vodi program, on iznese dokaze za sve što govori, a da li on i dalje poseduje ove klipove, koji su mu tada dati, ostaje da vidimo.

