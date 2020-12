KRISTIJAN GOLUBOVIĆ RAZVEZAO JEZIK: Ovo su sve PIKANTERIJE u rijalitiju! Opleo po Tomi, Nadeždi, Maji, Neci, Janjušu! (VIDEO)

Kristijan Golubović došao je u Rajski vrt kako bi zamolio Drvo mudrosti da osmisle neki zadatak kako bi spasili nominovanu zadrugarku Ninu Oluić.

Potom je Kristijan prokomentarisao sve najzanimljivije odnose i burne veze na velelepnom imanju.

"Hteli smo da sto krugova ovuda šetamo, kao Isus da iskvarimo, da je spasemo, jer se zaljubila u Čorbu", rekao je Kristijan, a onda se dotakao odnosa Nadežde i Tome.

foto: Printscreen

"Kada bi se sa njom radila dosta, ona bi bila još bolja pevačica, bolje bi izgledala, kada mogu da se budže ove klinke, može i ona, malo starija od njih. Bila mi je draga, ali prljanje kroz te neke veze, spominju i Čolaka, ne znam.. Ali mislim da je Toma toliko dominantan u toj vezi, što se svega tiče, pa dozvoljava da on radi neke stvari, ali ne bi trebalo, jer je uradio šta je uradio. Nije je samo omalovažavao javno, nego ju je uništio, toliko je isprljao nju kao ličnost, ne bi trebalo ni da ga pogleda. Ja sam navijao da mu udari jednu šamarčinu, a ja da platim svojim honorarom", pričao je Kiki, pa dodao:

foto: Printscreen

"Oni su neverovatne pojave, Janjuš ima neverovatno pokvarene osobine, želi da je predstavi kao šizi bizi osobe, kako bi se opravdao ženi, ali taj odnos nikada više neće biti isti. Maja je totaolno izgubila glavu, zna da sa njim ne može, možda bi i na silu sa njim zatrudnela, a on pogleda jednu kameru, pogleda drugu, pa kad kamera ne gleda, ona malo opruži klizaljku, a čim gleda kamera on priča kako mu je uništila život, ne znam za šta mu trebaju te klackalice, mislim da on hoće da predstavi da je on žrtva, da ne želi da bude sa njom, a kada se ne vide u kadru, onda se ljube i daje joj lažnu nadu. Teški suze je i ona prolila prethodnih dana meni na ramenu, ja je plašim da je Taki potpisao ugovor, ona kao ako dođe Taki ona će da beži, plašim je tako, nemam drugačiji način da je odaljim od njega. Taj bolestan odnos ih spava.Ona je i mrša, plastika, pa piton kao kad udari, kad se namesti, ona je sva koketna, da ne lajem ja zbog svoje supruge, Boga mi, svako bi bio... Kada su me pitali, ja sam rekao da Maji ne bih oprostio, video sam je sa možda tri, četiri godine", rekao je Kristijan o Maji i Janjušu.

foto: Printscreen

"Neca se zaljubio u Boru, on to ne prihvata, jer ga je sramota zbog gej fora. Neca je otkrovljenje ove Zadruge, ali što se tiče Bore, on je po mom mišljenju jako prljav u tim svađama. On misli na trenutke zlo ljudima, pa onda povlačenje, ali ne od srca i to muči Necu, on je mnogo suptilan, ima traume zbog svog opredeljenja, sigurno je dobio i osudu i pesnike u školi, neka priča postoji sa ocem. Ja sam video majku i brata, sve je izgledalo normalno, ali sa ocem nešto nije u redu", rekao je Kristijan o Neci i Bori.

"On omekša, on pliva lepo u tome, tačno zna kada da pojača, kada da popusti, ali u dijafragmi ima gađenje prema Miljani, ali ju je našminkao, jer je čuo Zoricu Brunclik, mene, on zna da je ona bitan fraš. On kao da je aseksualan, kada mi pričamo o tim temama, ali nikako nije do kraja, a u ovom odnosu je on cici mici, daje joj nadu kao i Kemezovoj, ali je ova(Miljana) uporna, kad je farbala kerove, jurila ga po nastupima, sad je tu na tacni. Ona dolazi da bi svoju emociju nahranila", govorio je Kristijan o svojim cimerima.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir