MOJ OTAC JE VREĐAO MAMU, PONIŽAVAO JU JE, HTEO JE DA JE TUČE! Neca otvorio dušu Kristijanu, progovorio o nasilju u svojoj PORODICI

Nenad Lazić Neca otvorio je dušu Kristijanu Goluboviću, pa mu je prepričavao sukobe iz svoje porodice.

- Celo selo je pričalo o tome, bilo je Badnje veče, on je došao za vreme večere, malo je popio, bili smo u crkvi, mi smo ranije stigli kući, pa se on ljutio, pa je on hteo da tuče mamu, nije nasilnik, ali kad popije.. Ja sam stao između njih - govorio je Neca.

- Onda je on rekao "pe*erska p*čko" i krenuli smo posle se ne sećam, posle nas je baba pomirila. Ja sam mu oprostio, meni je tad obećao da neće više da pije. Dobar je otac, ali oktad znam do sebe uvek je kući dolazio pijan, varao je mamu, vređao, poniživao je, bio je odvratan prema maminoj mami, kad popije bude gadan, ima dobru dušu - rekao je Neca.

- Duša je kad je duša, ne opravdava ga to - govorio je Kristijan.

Podsetimo, nakon priznanja Nenada Lazića Nece da je zaljubljen u svog cimera Boru Santanu ne reaguje burno samo Borina bivša devojka Milica Kemez, već i majka popularnog Tiktokera koja ne želi da prihvati da njen sin ima sklonosti ka istom polu.

Naime, Milena Lazić demantovala je da je Neca gej, sada je rešila da iznese sav "prljav veš" Bore Santane u kojeg je njen sin navodno zaljubljen. Ona smatra da je Santana kriv zbog toga što je tiktoker s*ksualno posrnuo, ali joj smetaju i svakodnevne uvrede koje njen mezimac trpi od svog cimera.

"Tužiću Boru za sav duševni bol koji stvara mom sinu i nama u kući. Odakle mu pravo da toliko vređa i psuje mog Necu i mene po svim mogućim osnovama? Nenad je zbog njega načisto posrnuo - i fizički i duhovno! Izgleda i psuje kao uličar, a nekada je persirao ukućanima i bio primer lepo vaspitanog deteta. Teško nam je sve ovo da gledamo!", rekla je ona za "Alo".

