MISICA SE LJUBILA SA ČORBOM, SPAVALA SA NJIM U KREVETU?! Ceo rijaliti saznao da ju je dečko PREVARIO i šta sada radi! Ona POTONULA

Nakon što su rijaliti učesnici imali priliku da vide i razgovor Jovane Ljubisavljević i Milana Jankovića Čorbe, u kom je misica priznala da joj u porodici ne cvetaju ruže.

Ona je tom prilikom otkrila da ju je dečko Luka prevario, a svi su prokomentarisali to što je ona pokušala da sakrije istinu.

"Ja sam šokirana da si ti juče rekla da mu nikada nisi rekla da te je Luka prevario, a Monika koliko vidimo nije ni bila tu, a rekla je da je bila tu sve vreme! Ovo sada liči na poljubac, ne znam, ali tako izgleda", rekla je Sandra Rešić.

foto: Printscreen

"Ovo je isto kao Maja i Janjuš, garderober, isti zvuk, kleli su se da se ništa nije desilo, da bi posle isplivalo sve na videlo!", rekla je Ermina.

"Da Jovana voli Luku i da joj je bilo idealno, ona ne bi dozvolila da se zaljubi u Tomovića. Ona je upravo rekla da ju je prevario tri puta, šta je htela to je i dobila. Čekala je sve vreme da vidi da li je ona jedina, pa kada je videla da nije, ona se zaljubila u njega, kao niko u kući! Ova veza bi bila ostvarena da on njoj nekoj ne dobaci... 100 posto bi ona bila sa Tomovićem, ali je on napravio greške", rekla je Marija Kulić.

foto: Printscreen

Čuju se zvukovi poljupca. Ona to sigurno radi sa Čorbom, da bi terala inat", prokomentarisala je MIljana.

"Loše sam, nije mi dobro, kako ne kapirate da ne znam šta radim!", pravdala se misica.

Milan Janković Čorba izašao je ispred Bele kuće kako bi se smirio nakon otkrivanja istine o poljupcu i skrivenom razgovoru sa Jovanom Ljubisavljević. Vuk Mob našao se Čorbi tu, te su zajedno prokomentarisali situaciju.

"Ona je otišla kod Luke, jer se osećala suvišno gajbi, ona je to i sama rekla. Devojka ima poverenja u mene, dođe kod mene i spava u krevetu! Ona konstantno održava pažnju muškaraca, i posle kuka ovo i ono", rekao je Janković.

PRIDRUŽI SE KURIR VIBER ZAJEDNICI

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir