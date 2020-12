TRPIM PORODICU, TRPIM LUKU: Misica otkrila Čorbi zbog čega danima RONI SUZE! Dečko ju je PREVARIO i ona to zna! (VIDEO)

Jovana Ljubisavljević sve češće plače, a svi se pitaju šta je razlog njenog neraspoloženja. Ona je sada otkrila Čorbi kako se oseća.

Misica je predložila Milanu Jankoviću Čorbu da se osame i iskoriste "mrtav ugao", kako bi mu se poverila, tako da niko ne čuje.

"On je mene prevario u osmom mesecu veze, ali tada je već bilo gotovo. Od tog momenta sam ja počela da mrzim muškarce, mrzim! I ja sam zaradila za ova sočiva i neka rijaliti izd*kotina je došla da mi to uništi. Je*aću mu mamicu! Ja spavam u istom krevetu sa bratom koji ima 18 godina, to nije normalno. Trpim porodicu, trpim Luku", plakala je Jovana.

Inače, misica ima problema u rijalitiju zbog toga što je svi povezuju sa Vladimirom Tomovićem. Svi su ubeđeni da između njih postoje velike emocije.

