SVE SU IZOPERISANE, LAŽU DA ŽIVE SAME, A PARE IM PADAJU SA NEBA: Nikola ne može da preboli Sanju?! Nijedna cimerka ga ne zanima!

Nikola Đorđević pričao je na garnituri sa Marijom Kulić i tom prilikom prokomentarisao je cimerke i otkrio šta zaista misli o njima.

"Ja nisam gledao Zadrugu uopšte, nisam ni znao devojke. Moji drugari, niko to ne gleda. Dva dana pred ulazak ušao sam na Jutjub i gledao sam snimke, ništa specijalno nisam", pričao je Nikola, pa se osvrnuo na cimerke iz Bele kuće.

foto: Pritnscreen

"Sviđaju mi se ovako po izgledu, fizički, ali ovako kao ljudi ne. Da idem ovde po kući i da pitam čime se bave... One imaju po 20 i nešto godina, sve žive kao same, sve su se izoperisale i padaju im pare sa neba. Meni to ne treba u životu", rekao je on i dodao:

"Imam kući jednog psa kojeg moram da izdržavam i da brinem o njemu, drugi mi ne treba", rekao je Nikola.

Inače, Đorđević se danas požalio Mišelu Gvodenoviću da mu nedostaje bivša devojka, pevačica grupe "Hurricane" Sanja Vučić sa kojom je raskinuo neposredno pred ulazak u rijaliti.

"Meni je jako krivo što sam raskinuo sa Sanjom. Mislio sam da će mi biti lako, a onda kada sam došao ovde, samo me je preseklo koliko mi nedostaje", rekao je Nikola.

Kurir.rs/I.B.

Kurir