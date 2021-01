PRETI MI ZATVOR OD 90 DANA! Fran Pujas priznao da ima PROBLEME SA ZAKONOM, otkrio koliko para duguje državi! ŠOK

Fran Pujas sedeo je sa Markom Janjuševićem Janjušem tokom večeri, kom se poverio o svim svojim problemima koje ima sa zakonom, kao i dugu koji ima prema svojoj državi.

- Je l' imaš položeno? - upitao je Janjuš.

- Imam 10 godina zabranu polaganja, jer 14 puta su me uhvatili bez vozačke, nikada nisam napravio sudar, nego uvek ovako bez vozačke dozvole i imam zabranu da polažem 10 godina. Toliko puta sam kod sudija dolazio, da mi je on na kraju rekao da sledeći put kad me budu uhvatili na vozačevom mestu, idem u zatvor na 90 dana, strpaće me u zatvor. Ne mogu ništa srediti, jer imam 14.000 evra duga državi - ispričao je Fran.

- Svaki put kad su te zaustavili pisali su ti nešto?

- Da, i onda ti sud odredi. Imam kazne i zbog drugih stvari. Sve su to prekršajne kazne. Ali ne smem nikad ništa imati na sebe, ni auto, ni ništa. Nisam napravio nikakav sudar, nego me ovako zaustavljali. Jednom sam pao i zbog gudre.

