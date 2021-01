KENAN TAHIROVIĆ PREDOSETIO OČEVU SMRT Zadrugar se setio i pokojne majke, pa poručio: Kad ti odu oba roditelja, shvatiš da si SAM

Kenan Tahirović je zadrugarima u hotelu pričao kako je predosetio smrt svog oca, kao i da je njegova majka pred svoju smrt predosetila šta će se dogoditi.

- Majka je osetila to. Pre nego što je umrla, zvala nas je. Umro bih da nisam došao kući tad. Sad mi je krivo što nisam bio tu... - govorio je Kenan.

- Niko nije znao da će biti takvo stanje - rekla je Ermina.

- 72 godine je imao, 73 je trebalo za 20 dana. 7 puta je radio test, bio je negativan i kad je umro tek su tad shvatili je od korone. Ja sam tačno osetio da se nešto loše dešava, baš sam pričao - pričao je Tahirović.

- Non-stop spominje - dodala je Ermina.

- Kad ode jedno, kad ode drugo skontaš da si sam - pričao je Kenan.

- Imaš braću - tešila ga je Ermina.

- Sutra će brat da dođe po mene do granice. Sad ne mogu ništa da promenim. Dve nedelje govorim da nešto nije u redu. Pre nego što su mi javili rekao sam Rialdi da me zagrli, predosetio sam. Posle sedam minuta me zvali na kapiju - ispričao je Tahirović.

