REKAO JE DA ĆE ME UBITI, MOLIM BOGA DA SE SVE ZAVRŠI BEZ POSLEDICA! Majin otac sve ŠOKIRAO, Janjušev prljav veš izneo u javnost!

Radomir Marinković Taki ubeđen je da će Marko Janjušević Marko iskoristiti i ostaviti njegovu ćerku Maju Marinković i da će ona završiti na kraju kao i njegova bivša žena.

- Janjuš je totalno promašio život, a Maja će tek ispaštati zbog njega. Siguran sam da će sutra da proda Maju, kao što je prodao svoju ženu i dete, i to pred očima javnosti. Pojaviće se opet neka atraktivna devojka i otići će za njom. Ali teško da će ikad naći devojku kao što je moja Maja - započinje Taki.

Maja i Janjuš su svoju "zabranjenu vezu" započeli još u prethodnoj sezoni "Zadruge", pre skoro godinu dana. Najpre su se krili, ali je ubrzo pukla bruka i javnost je saznala da je bivši košarkaš varao ženu u rijalitiju.

Ljubavnici su raskinuli prošlog leta, kad je Janjuš pretukao Maju, a ubrzo se i razveo od Ene. Starletin otac se plaši da će sportista ponovo da digne ruku na nju.

- Janjuš je ljubomoran i nasilan. To nije ljubav! Da je stvarno voli, ne bi je udario. Potresao sam se kad sam video modrice na svojoj ćerki. Nisam samo ja to gledao, već ceo svet. Sramota! - priča Taki i dodaje da se Maja uporno vraća Janjušu jer ga stvarno voli: - Maja se zaljubila u tog ludaka! Sa njene strane, to je iskrena ljubav, a ne lažna, kao što neke druge devojke rade u rijalitiju. Eto, Aleksandra Nikolić ulazi kod Matore u krevet i odjednom postaje lezbijka. Tara Simov se kao zaljubila u onog repera Ša samo da bi imala neku priču u rijalitiju. Katastrofa je na šta su neki spremni zarad kadra. Moja ćerka nije takva, ona stvarno voli Janjuša - priča on.

Taki je ljut što u rijalitiju vladaju dvostruki aršini.

- I druge devojke su bile s oženjenim muškarcima, ali nijednu nisu osudili kao Maju! Moja ćerka je bitna karika u "Zadruzi", zato je stalno napadaju - ubeđen je Marinković i otkriva da je i on na meti fanatika zbog ćerkine preljube:

- Budale mi šalju svakakve poruke! Pišu mi da smo najgori, ružni, debeli, zubati, ćelavi... Proklinju nas jer, kako kažu, tuđa deca plaču zbog moje porodice. Čak mi i prete! Ali to su nebitni ljudi. Ne obraćam pažnju na njih i ne plašim ih se!

Radomir otkriva da mu je i sam Janjuš pretio zato što je pokušao da ga razdvoji od Maje.

- Budala je rekla da će da me ubije, osim ako ne ubijem ja njega! Ali nisam ja nasilnik kao on. Molim Boga da se sve ovo završi bez velikih posledica - priča Majin tata.

