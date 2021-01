ČORBA KRENUO DA POLJUBI MAJU! Ona u poslednjem trenutku sklonila USNE, a onda je sama prišla! SEVAJU VARNICE! (VIDEO)

Milan Janković Čorba i Maja Marinković su sve bliži. On je danas u pabu pokušao da je poljubi, a ona je sklonila usne, ali se njuškala sa njim.

Čorba je zatim krenuo da miluje Maju glavom po telu.

Maja mu je prišla, pa su ponovo razmenili vrele zagrljaje. Čini se da će uskoro ozvaničiti ljubav poljupcem i da Čorba čeka pravi trenutak kada će Maja popustiti.

Marko Janjušević Janjuš, koji se razveo zbog veze sa Majom, noć pre je ispričao detalje veze sa njom, ali i rokomentarisao Majin odnos sa Milanom Jankovićem Čorbom.

"Taj odnos Maje i Čorbe imaju uticaja na moje ponašanje, ali me i boli to što sam sebi dopustio da mi neko priđe i da joj dam nešto što ona ne zaslužuje. Radila mi je gore stvari napolju. Ona mene pravi budalom, kune mi se u sve, a laže sve. Nije poenta sa kim će biti, već to što je ona pravila scene da ja ispadnem loš. Bog me je spasao od nje, ona sve govori o sebi", pričao je Janjuš.

kurir.rs

BONUS VIDEO

Kurir