JANJUŠEVA ISPOVEST O VEZI SA MAJOM: Bog me spasao od nje! Napolju je bilo GORE OD PAKLA! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš ispričao je detalje veze sa Majom Marinković.

Rijaliti učesnik otkrio je kako je bilo kada su bili napolju zajedno i prokomentarisao Majin odnos sa Milanom Jankovićem Čorbom.

"Taj odnos Maje i Čorbe imaju uticaja na moje ponašanje, ali me i boli to što sam sebi dopustio da mi neko priđe i da joj dam nešto što ona ne zaslužuje. Radila mi je gore stvari napolju. Ona mene pravi budalom, kune mi se u sve, a laže sve. Nije poenta sa kim će biti, već to što je ona pravila scene da ja ispadnem loš. Bog me je spasio od nje, ona sve govori o sebi", pričao je Janjuš.

Milana je zanimalo da li je Janjuš zbog ovakvih scena koje Maja ima sa Čorbom imao pakao van rijalitija.

"To je bilo gore od pakla. Ja sam sve vreme govorio istinu. Ne može neko da se kune u sve, a slagala 100.000 puta. Meni je žena rekla da joj nije jasno kako nisam mogao da se sklonim od nje, a ona meni govori kako će doći dok sam ja sa Krunom, da će sačekati Krunu, pretila mi je tako. Ona je krila kondome po stanu, a priča kako joj je Dragana Mitar paravan, a ona je nju vređala i ponižavala, a sada su kao drugarice. Ona meni preti da će doći da spava sa mnom i Krunom da me proverava. Ja sam morao da popustim da mi ne bi pravila problem sa ćerkom, pa dođem kod nje, a ona mi preti da će trčati gola sa mojim telefonom da me proverava, pa zove moju ženu a poriče to", otkrio je Janjuš.

Milana je zanimalo što je Čorba vaćario Maju ispod jakne po stomaku.

"Moj otac je najsrećniji što sam ga ja šutnula, ja se kunem u sve da ga ne jurim. Mene Čorba nije vaćario", pričala je Maja.

"Moje ruke su se grejale ispod jakne", rekao je Čorba.

"Ja išao da je posetim kada je bila u bolnici, jer da nisam otišla bacila bi mi bombu. Pa je pričala kako sam se muvao sa doktorkom. Ona je osoba koja je promenila najviše momaka. Pokušavao sam da napravim od nje normalnu devojku, to je moja stamota. Ja sam se nadao da će se ona promenti, ali nije imalo šanse", pričao je Janjuš.

