KRISTIJAN OČITAO BUKVICU MAJI: Janjuš je sve uništio zbog tebe, oprali biste se BRAKOM od svega! Marinkovićeva GULTALA KNEDLE!

Nina Oluić je pre dve noći zauvek napustila imanje u Šimanovcina, a za novog vođu je postavila Kristijana Golubovića koji je delio budžete.

- Žena zbog koje smo kao izgubili sinoć. Ti ćeš zauvek biti za mene Maja Janjuševa, jer sam te preko njega upoznao. Držao sam te u naručju sa tri, ili pet godina. Tvoj Taki je bio tu sa nekim drugarima, tada sam bio mangup na kvadrat. Gledao sam jedno malo pi*e, u haljini bele boje. Gledam te kao sestru i ćerku, a ne kao sek*ualni okat. Čovek ne može da ostane ravnodušan. Sa svima možeš da se poigraš. Upropastila si odnos sa dečkom, a sada imaš zaštitu. Uvek sam te kritikovao, sve do noći kada sam imao sukob sa njim, kada je bacao igračke mog deteta. O njemu ružnu reč nisam rekao, a ko je više kriv, ja ne znam. On je sve svoje uništio zbog tebe, a trebali ste da budete korektni, zbog svega. Ulog je bio veliki, a oprali biste se brakom od svega. Vidim hemiju između tebe i Čorbe, a nikada ne bih podržavao vašu vezu u tom smislu, jer to meni nije normalno, ali ako odlučite, ja mogu da vam kažem da smao budete normalni. A vi ste belo, a sa Janjušem je crno. Ne bih da se mešam dalje, ne interesuje me više, samo van paba - rekao je Kristijan.

- Bulat, draga, tvoj muž je za mene prijatelj. Upoznali smo se, pevao mi je na obe svadbe, i trebao je da peva i sada, na ovoj sadašnjoj. Biće mi drago da se nađemo porodično. Jako si fina, slušao sam svašta, ali ja u to neću da ulazim, samo čuvam te informacije. Za 99% ljudi ovde znam svašta, a time se ne bavim. Dobrodošli ste kod nas u pab - nastavio je Golubović.

- Naša Gaga, naša draga osoba. Uvek kada je pohvalim, niko ništa dobacio nije. Nisi neka vau frizerka, ali ja sam u tebi prepoznao par stvari koje sam i saznao, ali i čuo. Prepoznao sam u dubini očiju, i duša, da ste sve vi preživele neku vrstu naselja, i uvek ću saosećati. Sve veze, gde ima varanja, udaranja i čupanja, mora da se prekine. Nemoj po svaku cenu ulaziti u vezu - rekao je Golubović.

