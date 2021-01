VUK MOB PRED IZLAZAK IZ RIJALITIJA ZAPRETIO KIJINOJ MAMI! Reper se prisetio sukoba s Nadicom, pa rekao ono što NIKO NIJE OČEKIVAO!

Vuk Mob danas napušta Zadrugu, a pre izlaska iz Bele kuće dobio je zadatak od Velikog šefa da svakod od ukućana posebno prokomentariše.

On bio je tom prilikom bio surovo iskren prema Anji Todorović i Jovanu Cvijetiću Cveletu, a potom se dotakao i Nadice Zeljković.

- Najgori ste jedno po drugo i ne treba vam to, postali ste predmet sprdnje. Nećete biti do kraja života zajedno. Anja, prekini da ogovaraš dečka i pričaš loše o njemu sa strane, ja bih te odmah ostavio posle prvog puta. Cvele, mnogo si bolji bez nje, to ti je mnogo ljudi reklo - komentarisao je Vuk, a onda se obratio Kijinoj majci.

foto: Pritnscreen

- Dicana, vidimo se na sudu, to je prva stvar! Tužba. Imali smo sukob, rekao sam mnoge stvari zbog kojih se kajem i dan-danas. Opet Vam se izvinjavam, Vi to niste zaslužili. Ja čak ni sa Kijom nemam kontakt, moja žena ima. Ja sam rekao ovde neke stvari zbog kojih se i dan danas kajem i sramota me je, ja to nisam. Izuzetno mi je žao, što ste u tim godinama morali da doživljavate s moje strane. Ja vam se opet i posle svega izvinjavam. Jedino bih Vam zamerio što toliko kritikujete Rialdu, skinite joj se malo sa kičme, ona mi je drugarica - rekao je Vuk.

- Ustaću dok pričaš, jer možda bih želela da ti odgovorim na nešto. Kao što ti ne daš na svoje, ne dam ni ja. Tvoji roditelji su dobre stvari tebi usadili, imaš dobru dušu. Ti si mogao da izmišljaš svašta, zato ne treba da mi se izvinjavaš, nisi me poremetio mnogo - odgovorila je Nadica.

