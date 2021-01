ALEKSANDRA PRIZNALA SVOJE EMOCIJE PREMA KRISTIJANU: Bio mi je simpatija, nisam mogla da PRIZNAM! Golubović joj se javno izvinio!

Zadrugari su imali priliku da vide razgovorAleksandre Nikolić, Vladimira Tomovića i Vuka Moba. Tomović i Vuk su pričali o njenim greškama u rijalitiju, a Aleks je pričala o Kristijanu Goluboviću, gde je zadrugarima priznala da se zaljubila u njega.

- Meni je bilo teško da to priznam. Navikla sam se na njegovu pažnju, zaštitu, volela sam njegove priče. Bio mi je simpatija. Ja sam i te kako svesna bila da je oženjen, da ima ženu. Kada sam videla da se rađa emocija prema njemu, ja sam se udaljila. Više ne postoji ništa. To je to, zaboravila sam na njega - rekla je Aleksandra.

- Ja sam ovo osetio. Malo sam i komentarisao, ona se ljutila, ja sam to okretao na šalu. Uvek se sprdam kad nemam emociju. Samo sam jednom nepošten prema ženama, jer im bacim mamac, one se uhvate i ne dobiju šta očekuju od mene. To nije fer od mene, trebalo je tada da raščlanim te stvari. Ja sam je pustio da se primi. Ali video sam kad se već zaljubila u Cara da... Njoj je bilo teško što sam je kritikovao, pa ona navali na mene... Branio sam je, štitio, nije ni svesna, jednog dana će saznati. Najviše su me zabolele tvoje suze kod ogledala kad sam te zezao za Bujanovac, to nije bilo zlonamerno - govorio je Kristijan.

- Nije trebalo da kažeš nešto što mi je životna trauma. Sve najgore epitete si mi davao i onda spomenuo nešto što me boli iz života. Rekla sam ti to u poverenju i ti pred svima izneo da sam bila 5 dana zaključana u stanu, da sam dobila batine, to niko nije znao osim tebe - zamerila je Aleks.

- U afektu sam, izvinjavam ti se zbog toga. Žao mi je zbog svega - dodao je Kristijan.

