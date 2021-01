MAJA PRKOSI JANJUŠU I LJUBI SE SA ČORBOM: Dok njen BIVŠI drži govor, ona se prepustila čarima KUVARA! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš bio je na redu da glasa za najdvoličnijeg zadrugara.

Za to vreme, Maja Marković i Milan Janković Čorba sve vreme su razmenjivali poljupce.

"Navešću Đedovića, on me je mnogo puta povredio. Ali nije on kriv, vi ste go*na, predstavljaju vas u najgorem svetlu. Druga osoba je Monika, naravno. Mina je treća osoba, iako joj stalno govorim neke stvari. Ona nikog ne je*e ni dva posto kada je sa Carem, a mi se poznajemo 4 godine", rekao je Janjuš.

"Za mene je dvolična osoba koja ćuti, a sa svima je dobra i provodi vreme sa tim ljudima. Naveo bih Sandru, koja je sama za sebe rekla, pa ću reći i Rialdu", rekao je Anđelo.

