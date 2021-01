ŠA ISPUNJAVA TARI ŽELJE! OŽENJENI REPER I SIMOVA PRIČAJU U ŠIFRAMA: Nisu mogli da sakriju DODIRE od kamera! (VIDEO)

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša popričali su na krevetu, trudeći se da se ne čuju i da sve šta izgovaraju bude u šiframa, a definitivno je da se radilo o njihovom odnosu.

"Tripuješ se, bolesno! J*bote više! Ne može da se živi od tebe, šta god da se uradi, ne može da se živi od tebe, nosi se sa svim, moraš, nemaš izbora, kako ja, tako i ti. Stvarno misliš da misliš da meni treba...?", poručila je Tara.

foto: Printscreen

"...Razumeo sam, jesi li ti normalna?", uzvratio je Ša u šiframa.

"Ja sam rekla da ja vidim i osećam neke stvari u kući, to mi je krivo. Ja sam demantovana, treba... Ništa od toga... Demantuješ posle...", rekla je Simova.

"Samo kad bi mi dali da vidim ja sve to, to bi bilo...", prokomentarisao je reper.

foto: Printscreen

"Demantuj... Zato što ... Realno, ali ne treba da dopustiš da te preokupira taj osećaj, to je isto kao kad opljačkaš banku i to je krivično delo, ali imaš lovu, kapiraš li o čemu ti pričam? Ja to nikad neću uraditi tebi, to znaš. Boli me što si me demantovao i što nema nekih stvari, koje volim, to mi ide na k*rac, ali ja znam, vidim sve, kažem ti...", ponovila je zadrugarka.

Tara je u jednom trenutku tražila od Ša da je pomazi po ruci, što je on i uradio, što je zadrugarku izuzetno raznežilo.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir