MILJANA KULIĆ NOMINOVALA ZOLU, PA ZAMOLILA CIMERE: Više me ne komentarišite! Naša priča završena je pre 2 meseca! (VIDEO)

Miljana Kulić iznela je svoje mišljenje o Ani Bulatović i svom bivšem dečku Lazaru Čoliću Zoli tokom nominacija.

"Samo da kažem osobici da je sve u redu. Što se tiče Ane, nikakav konflikt nisam imala. Uglavnom sam do sada sa svakom osobom imala sukob mišljenja, sa Anom ni to", krenula je Miljana.

"Što se tiče Zole, završena i ispričana priča. Iz razloga koje svi znate šaljem Zolu u izolaciju, svima je sve jasno i previše sam obrazložila", poručila je Kulićeva, a zatim je ustao Janjuš:

"Nešto mi nije noć, voleo bih da odmorim posle. Nešto me je uhvatilo malopre, tako mi se potrefilo. Neću puno da pričam o njima. Ko šta radi, to slabo komentarišem. Sa Anom nemam sukobe, nešto me je otprilike pogodilo, kada je permutovala pa mi dala mali budžet umesto velikog, ne mogu da kažem ništa loše o njoj. Mislim da odnos Zole i Ane je trenutno odnos, Zola u glavi nije raščistio još, mislim da i dalje voli Miljanu. Nikad nismo pričali o tome."

"Ja bih zamolila da mene ne spominju, priča je završena pre dva meseca, nema potrebe da komentarišu. Neka komentarišu novonastalu situaciju, nema potrebe da gledaju kroz mene", zamerila je Kulićeva.

"Bataliću tu priču, samo sam komentarisao Zolu. Ana, šaljem tebe u izolaciju, ostavljam Zolu i malo ću se odmoriti", zaključio je Janjuš.

