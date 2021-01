BILI SMO ZAJEDNO KAD JE IZAŠAO IZ ZATVORA, A ONDA JE KRENUO PAKAO! Maja se prisetila BIVŠEG dečka, otkrila nepoznate detalje!

Maja Marinković dočekala je ovo jutro sa puno tračeva, prepričavajući zadrugarkama njene odnose sa bivšim momcima.

Marinkovićeva je tražila da joj se unese veliki medved Jaško, kom je dala ime po bivšem dečku Marku Janjuševiću Janjušu, a potom je istakla kako joj je bilo sa izvensim Stefanom u vezi.

foto: Pritnscreen

- Meni svaki bivši dečko kada raskinemo, posvađamo se Stefan i ja tada, kraj, raskid! I dođe ispred kuće i ostavi mi velikog medveda, ali nismo se pomirili - rekla je Maja i dodala:

- On kad je izašao iz zatvora, ja sam radila kao hostesa, prvih dva meseca bude super, posle toga bude pakao. Krenuo je sa porocima... Prevari me sa devojkom pre ulaska u Zadrugu! To ti je to, ja samo na svoju štetu radim - požalila se Maja.

Kurir.rs/I.B.

Kurir