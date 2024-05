U NAREDNIH SAT VREMENA PLJUSKOVI! RHMZ objavio koji delovi Srbije su na udaru: Očekuju se obilne padavine i GRMLJAVINA

U narednih sat vremena u Podunavlju, Šumadiji i Banatu očekuje se kiša i pljuskovi, objavio je Republičkoh hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U južnim i jugoistočnim delovima Beograda kratkotrajan pljusak.

Upozorenje za područje Srbije na lokalno obilne pljuskove sa grmljavinom

Na području centralne i južne Srbije danas se očekuju lokalno obilni pljuskovi sa grmljavinom uz količinu padavina od 20 do 40 mm, a ponegde i više.

foto: Printscreen/RHMZ

Upaljen meteo alarm

foto: RHMZ Printscreen

Meteo alarm je upaljen na teritoriji skoro cele Srbije, osim na prostoru Bačke. Narandžasto upozorenje zbog kiše je u jugoistočnoj Srbiji kao i na prostoru KiM. Ovo upozorenje znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe..

Detaljna prognoza za naredna tri dana

Petak

Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i u većem delu suvo. Lokalni pljuskovi s grmljavinom, kao ređa pojava, očekuju se zapadu, jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, istočni i jugoistočni, dok će na jugozapadu i jugu Srbije duvati severoistočni vetar. Najniža temperatura od 9 do 13 stepeni, a najviša od 17 do 23 stepena.

Subota

Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i u većem delu suvo, a lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su tek ponegde u brdsko-planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 11 stepeni, a najviša od 20 do 24 stepena.

Nedelja

Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.