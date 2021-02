NISAM ŽELELA DA LUKA PATI! Misica se jada Kariću o dečku kog je ostavila pred milionima! Htela je da prekine pre 2 meseca! (VIDEO)

Stefan Karić otišao je do sobe za izolaciju gde je večerao, a zatim se uvukao u krevet i pokušao da spava.

Kada je video da Jovana Ljubisavljević i dalje ne spava, zapitao ju je šta se dešava.

"Ne spava ti se?", pitao je Karić.

"Duša mi spava, ali ne mogu. Treći dan ovako, nije mi dobro. Danas je 3. a 5. je mesečnica. Ja sam planirala da kažem šta mi je na duši. Ja sam mislila da ću danas na sastanku, nego me je Mića poremetio kada je rekao da sijam. Znam da sam ispala fer. Ovde priče, muči se on, mučim se ja. Što bismo se mučili? Nisam želela da on pati. Ne znam kako mu je, ali znam da je meni loše. Hoću da budem zdrava sutra, da mogu da vaspitam svoju decu. Htela sam da prekinem to kad je bila ona priča, dva meseca se borim sa tim. Ja neću da predstavljam sebe kao da sam na ratištu, ne zanima me ništa", rekla je Jovana.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir