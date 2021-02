ZAROZANA MISICA POSLE RASKIDA POLETELA KARIĆU U ZAGRLJAJ! JOVANA LIJE SUZE, ON JE TEŠI: Da je bilo jače, ne bi to uradila! (VIDEO)

Jovana Ljubisavljević se slomila kada je čula pesmu koja ju je podsetila na bivšeg dečka Luku, sa kojim je danas raskinula preko rijaliti kamera.

Misica se rasplakala, a Stefan Karić odmah joj je prišao.

"Nisi sama, kao što vidiš", rekla je Tara, pa ih ostavila same.

"Sve u životu se dešava sa razlogom. To ti je prva ljubav, možda nije bilo toliko jako na kraju... Da je bilo jače, ne bi to uradila", govorio je on.

"Mi smo živeli zajedno preko dve godine, nismo se razdvajali", pričala je misica.

"Moram da budem fer prema sebi", rekla je Jovana.

"Ti znaš najbolje, nemoj da dozvoliš da bilo ko utiče na tebe. Možeš da slušaš savete, ali ne moraš da ih uvažiš. Ovo si uradila zbog sebe", poručio je Stefan.

"Ljudi se ovde vode pitanjima. Ja ne želim da se sklanjam od nekoga. Više nemam snage, bolim se da ću da skrenem. Znam šta sam prošla u životu!", govorila je misica.

Nakon razgovora sa Jovanom Ljubisavljević, tokom kojeg ju je tešio, Stefan Karić je odlučio da ode da se istušira, kako je pre toga igrao fudbal.

Pre nego što je izašao iz sobe za izolaciju, Jovana je pala na Stefana i zagrlila ga.

