MISICA RASKINULA SA DEČKOM UŽIVO U PROGRAMU! Gušim se ovde, a SLOBODA je rešenje! VIDEO

Nakon turbulentnog porodičnog sastanka, Bora Santana i Marko Đedović pozvali su Jovanu Ljubisavljević da prokomentarišu njen izbor za mačo muškarca, u kom su se našli Stefan Karić i Anđelo Ranković.

- Dobila sam pohvalu da su moja pitanja bila najozbiljnija, zdrava logika šta najviše treba da zanima u odnosu sa muškarcima. Pratila sam način na koji su odgovarali i govor tela - rekla je misica.

Šta se dešava kod tebe? Primetne su promene u tvom ponašanju - pitao je Đedović.

foto: Printscreen/Pink

- Demantovala bih Miću, koji je rekao da blistam, da sijam. Ja sam globalno loše. Osećam se kao da se gušim, da mi fali da dišem. Spominjanje mog dečka koji nije ovde je glasnije nego nekog ko je za stolom. Osećam se da nisam na pravi način shvaćena. Čujem sada i priče sa Stefanom. Ja se iz te teme neću povući. Kada je Kenanu i Rialdi u novembru stigla torta za mesečnicu, ja sam nekako izgubila osećaj za to napolju. Nova godina me je ohrabrila. Ja imam i emocije i ljubav, vreme koje sam provela sa Lukom mi znači, ali volim i sebe - odgovorila je Jovana.

- Da li to znači da više nisi u vezi? - pitao je Marko.

- Ja smatram da sada kršim dogovor koji sam imala sa Lukom - priznala je Jovana.

- Znači smatraš se slobodnom devojkom - dodao je Đedović.

- Volela bih da imam poziv, ali znam da je to nemoguće. Čudno je živeti ovde, u nekom trenutku se izgubi pojam za to napolju. Ovo je moj život sada. Ja se gušim. Rešenje za to je sloboda. Samo da budem ja, da ne budem stegnuta. Raskidam sa Lukom - rekla je misica.

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

Kurir