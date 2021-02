JA NISAM MAJA, MORAM DA BUDEM BAŠ PAMETNA! Jovana misica otkrila da i dalje voli Luku i priznala da joj je BAŠ TEŠKO! (VIDEO)

Jovana Ljubisavljević je prišla Pauli Hublin u spavaćoj sobi, koja je je pitala kako se sada oseća posle raskida sa Lukom.

- Čišćenje u svakom smislu. Teško mi je, ja njega volim, zvaću kad izađem. Ali sada kada sam slobodna, šta može da mi kaže bilo ko. Ja njega volim, ali... - govorila je Jovana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Gaziće te - rekla je Paula o zadrugarima.

- Verovatno će ako se sve desi da se vraćaju klipovi sa Vladimirom, štek sa Čorbom, samo da bismo se mi svađali... Moram da budem baš pametna, ali ja ne ulazim ni u šta dok ne osetim. Nisam luda, ja volim Maju, ali nisam Maja. Ja ne ulazim da bih izašla. Ako uđem, hoću da budem... - istakla je ona.

Jovana Ljubisavljević je raskinula sa dečkom uživo u programu.

- Demantovala bih Miću, koji je rekao da blistam, da sijam. Ja sam globalno loše. Osećam se kao da se gušim, da mi fali da dišem. Spominjanje mog dečka koji nije ovde je glasnije nego nekog ko je za stolom. Osećam se da nisam na pravi način shvaćena. Čujem sada i priče sa Stefanom. Ja se iz te teme neću povući. Kada je Kenanu i Rialdi u novembru stigla torta za mesečnicu, ja sam nekako izgubila osećaj za to napolju. Nova godina me je ohrabrila. Ja imam i emocije i ljubav, vreme koje sam provela sa Lukom mi znači, ali volim i sebe - odgovorila je Jovana.

- Volela bih da imam poziv, ali znam da je to nemoguće. Čudno je živeti ovde, u nekom trenutku se izgubi pojam za to napolju. Ovo je moj život sada. Ja se gušim. Rešenje za to je sloboda. Samo da budem ja, da ne budem stegnuta. Raskidam sa Lukom - rekla je misica.

Kurir.rs/M.M.

