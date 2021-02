MISICU STIGLO KAJANJE ZBOG RASKIDA?! Jovana se probudila sva u SUZAMA, jeca ispod pokrivača, a Karić se ne obazire na njenu TUGU!

Tokom jutra, dok je Veliki šef budio zadrugare muzikom, Jovana Ljubisavljević je ležala u izolaciji i plakala.

Naime, misica je tokom jučerašnjeg dana rakinula sa svojim dečkom Lukom, a poslednjih dana je sve prisnija sa Stefanom Karićem. Oni su zajedno u izolaciji, a sve vreme dok je Jovana plakala Stefan je spavao, te tako nije ni primetio njenju tugu.

Iako je juče pričala da je htela da raskine i pre nekoliko meseci, sudeći po njenoj reakciji, Jovani je i te kako pao teško raskid.

- Volela bih da imam poziv, ali znam da je to nemoguće. Čudno je živeti ovde, u nekom trenutku se izgubi pojam za to napolju. Ovo je moj život sada. Ja se gušim. Rešenje za to je sloboda. Samo da budem ja, da ne budem stegnuta. Raskidam sa Lukom - rekla je misica juče.

Podsetimo, Jovana Ljubisavljević u "Zadrugu" je ušla kao zauzeta devojka, i često je potencirala da je verna svom dečku Luki koji je čeka u stvarnom svetu. Međutim, misicina rijaliti biografija nije čista kako bi ona želela. Njeni cimeri, ali i publika povezivali su je sa Vladimirom Tomovićem, Milanom Jankovićem Čorbom. Zbog odnosa sa Stefanom Karićem, Jovana je raskinula dugogodišnju vezu, a da li će otpočeti nov romantičan odnos sa Karićem pokazaće vreme.

