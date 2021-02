MAŠTAO SAM DA IMAM ĆERKU KAO ONA, POSTAVIĆU JOJ CRVENI TEPIH AKO NAM DOĐE U KUĆU! Osman Karić hoće Jovanu za snajku!

Misica Jovana Ljubisavljević raskinula je sa dečkom Lukom pred kamerama rijalitija, a od tada se ne odvaja od cimera Stefana Karića, te je sve bilaža da uplovi u romansu sa njim.

Tim povodom oglasio se i Stefanov otac, Osman Karić koji je prokomentarisao Jovanin raskid, kao i zbližavanje sa njegovim sinom.

- Raskinula sa dečkom posle pet meseci u rijalitiju, da jeste, mnogi su je već osudili da je to uradila zbog Stefana, doneli sud pre nego što je napravila delo, to se zove sudsko ubeđenje u fazonu, nisi ukrala, ubila, ali mi znamo da ćeš to uraditi, kaznićemo te ne za pokušaj, već za izvršeno delo - počinje Osman i oštro osuđuje one koji su je napali zbog ovog njenog postupka.

- Mnoge devojke u rijalitiju skaču sa dečka na momka, varaju, lažu, mažu ali se zato Jovana osuđuje od strane zadrugara za pogled ne veći od par sekundi u nečijem pravcu. Znate zašto, zato što jedva čekaju "grešku" da bi sami sebe ubedili da Jovana ne sme da postoji, jer tobože takvih devojaka dobrih, načitanih, a pritom prirodno lepih u Srbiji i regionu ne sme da postoji. Kažu zašto bi postojala devojka koja je sušta suprotnost od nas koji smo ološi, Jovana za njih ne sme da postoji kao takva, sem u bajkama koje su čitali kao deca - rekao je Karićev otac i istakao da bi bio vrlo srećan i zadovoljan, ukoliko mu baš Jovana postane snajka.

- Jovanu sam podržavao kao takvu i pre nego je Stefan i dobio poziv da uđe u rijaliti. Rekao sam tada i maštao da bih voleo da sam imao ćerku poput nje. To da li će Stefan i Jovana biti u vezi ili ne, zavisi samo od njih samih. Ne bih više da je hvalim, hvalio sam i predhodne dve devojke iz prošlog rijalitija, pa mi se obilo o glavu. Jedno ću reći, ako uđu u vezu i ostanu zajedno kad izađe iz rijalitija za Jovanu ću postaviti crveni tepih pri ulasku u kuću, ipak je ona misica, zar ne? - poručio je Osman u svom šaljivom maniru.

