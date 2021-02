NEĆU VIŠE DA DOZVOLIM SEBI DA BUDEM NAJGORA: Mina Vrbaški doživela prosvetljenje, donela čvrste odluke! SVESNA JE GDE JE GREŠILA!

Mina Vrbaški je ispričala Ivani Marinković kako je uspela da preokrene život i koje je sve odluke donela.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja nisam doživela u životu da me muškarac osudi, izvređa, da mi zameri šta sam radila, pravila ljubomorne scene, sve do "Zadruge 3". Da mi neko pravi neprijatnu situaciju. I što ja sada da dozvolim kad izađem napolju, moj život ovde i život napolju nisu isti... Ja ovakve stvari ne radim napolju, ne spletkarim, ne pravim zavrzlame. Napolju od ujutru do uveče nasmejana, prezanimljiva, imam prave prijatelje, za ručak, večeru, šoping, šetnju. Neću više ovim ljudima da dozvolim da mogu nešto da mi prebace. Neću više da dozvolim sebi da budem najgora. Sada imaju ove moralne dame, gospođe, devojke, pa neka njih navode. Polako se iznose priče. Možda je trebalo meni tri godine da se dese 100 grešaka, da ne bih napravila 101. Ja sam realna za sebe, ja shvatam svoje greške. Mislim da sam se osvestila, mislim, a vreme će da pokaže. Neće me više niko maltretirati, ustajem mirne glave od sada. Dosta sam ovde suza proplakala, više neću da plačem - pričala je Mina.

- Ja sve shvatam lično - istakla je Ivana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta? 90% ove kuće neću da vidim kad izađem. Ima ljudi sa kojima se čujem odavde, uglavnom muškarcima, slabo se družim sa ženama. Imam najbolju prijateljicu Anđelu, ostalo su mi drugarice. Ne znam šta bi moralo da se desi da se to promeni. Ja sada imam mira, neka se bave drugim ljudima, da ja mogu da se bavim tuđim odnosima. Već dugo vremena nemam greške, radim ispravno. Nemam pitanja, uživam. Maja se hvali pitanjima. Zamisli da mene zovu Minakita... Ja sam sa Mensurom bila 9 meseci, kad smo raskinuli, ni sa jednim muškarcem nisam imala odnos. Ja da hoću, mogu da se satirem od one stvari, ali nije mi do toga. Najlakše je reći za Minu da je bila prostitutka. Maja mi to pominje. Onda Sanja kad sam prenela Matoroj informaciju, rekla mi da sam k*rva, a onda saznam da je htela sa mojim bivšim (verenikom), ali on je gospodin - dodala je Mina.

Kurir.rs/M.M.

